POL-PPRP: Ludwigshafen-Süd – Sachbeschädigung an mehreren PKWs

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 04:00h

randalierten drei junge Männer im Alter von 17 bis 23 Jahren in der

Halbergstraße und traten gegen Fahrzeuge. Dank einer aufmerksamen

Zeugin konnten die drei Ludwigshafener durch die Polizei festgestellt

und einer Kontrolle unterzogen werden. Bisher wurden an zwei

Fahrzeugen abgerissene Außenspiegel festgestellt, weshalb die Drei

ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigungen erwartet. Zeugen der Tat

sowie weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 per Telefon 0621/963-2122 bzw. per

Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

