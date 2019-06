POL-D: Verbale Auseinandersetzungen im Rheinbad drohten zu Eskalieren – Konsequentes Einschreiten der Polizei führte zur Beruhigung erhitzter Gemüter

Düsseldorf (ots) – Durch mehrere Notrufe von Zeugen war die

Düsseldorfer Polizei gestern am späten Nachmittag (29. Juni 2019,

17.45 Uhr) mit mehreren Dutzend Beamten im Düsseldorfer Rheinbad

eingesetzt, um eine größere Auseinandersetzung zwischen Badegästen zu

verhindern.

Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten vor Ort eine Gruppe von

mehreren hundert Personen (überwiegend junge Männer) fest, die eine

Familie umringt hatten und anschrien. Der Vater stand schützend vor

seine Familie und war in Wortgefechte und eine kurzzeitige Rangelei

mit Einzelnen aus der Gruppe verwickelt. Da die Situation offenkundig

zu eskalieren drohte, wurden weitere Einsatzteams hinzugerufen. Um

die Situation vor Ort zu beruhigen, versuchten die Beamten zunächst

die Kontrahenten voneinander zu trennen. Daraufhin wurden auch die

Polizistinnen und Polizisten aus der größeren Gruppe angepöbelt.

Einzelne Aggressoren warfen, aus dem Schutz der Menge heraus,

vergeblich Getränkekartons in Richtung der Einsatzkräfte. Immer

wieder versuchten Einzelne durch herausforderndes Herantreten an die

Beamten zu provozieren. Dieses Verhalten wurde jedoch bestimmt und

konsequent unterbunden. Nach dem Eintreffen weiterer Einsatzteams

konnte die Lage nachhaltig beruhigt werden. Die umringte Familie

wurde durch Polizeikräfte aus dem Freibad geleitet. Die

Verantwortlichen des Freibades entschieden sich dann, zur Vermeidung

weiterer Konflikte und weil die übrigen Badegäste stark verunsichert

waren, das Bad für den Rest des Tages zu schließen. Das Personal des

Freibades wurde bei der Durchsetzung des Hausrechts von den

Einsatzkräften unterstützt. Die Räumung des Bades verlief dabei

weitestgehend störungsfrei. Lediglich ein renitenter Badegast musste

kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden. Ein Teil der aggressiven

Personengruppe fiel kurze Zeit später erneut durch lautstarkes

Geschreie am Messebahnhof auf, woraufhin Einsatzteams die Abreise

überwachten. Nach derzeitigem Informationsstand wurde weder durch die

Streitigkeiten noch durch den Einsatz der Polizei jemand verletzt.

