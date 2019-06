POL-MA: Schwetzingen / Verkehrsunfall mit Fahrrad – Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Am 29.06.2019 gegen 18.50 Uhr ereignete sich

in der Ketscher Landstraße 11 in Schwetzingen ein Unfall mit einem

Fahrradfahrer. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 60-Jährige Mann

mit seinem Fahrrad die Anliegerstraße parallel zur K 4250 in

Richtung Ketsch. In der dortigen Linkskurve fuhr der Radfahrer aus

bislang unbekannter Ursache gerade aus, stürzte mit seinem Fahrrad

und verstarb in der Folge. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben,

werden gebeten sich mit Verkehrsunfallaufnahme West unter der Tel.:

0621-1744045 in Verbindung zu setzen.

