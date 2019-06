POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 30.06.2019

Leer/Emden (ots) – ++ Ingewahrsamnahme nach Diebestour ++ ++

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf! (2) ++ ++

Verkehrsunfall auf BAB 28 ++

Leer – Ingewahrsamnahme nach Diebestour

In der Nacht von Samstag auf Sonntag können nach mehreren

begangenen bzw. versuchten Diebstählen im Leeraner Stadtgebiet zwei

tatverdächtige Personen angetroffen und dem polizeilichen Gewahrsam

zugeführt werden. Zunächst flüchten die Tatverdächtigen beim Versuch

des Diebstahls aus einem PKW in der Gartenstraße, nachdem sie dort

vom Fahrzeugbesitzer überrascht werden. Gegen Mitternacht dringen sie

schließlich in ein Haus in der Kastanienallee ein. Auch hier werden

die 26-jährige Frau und der 48-jährige Mann von den auf der Terrasse

sitzenden Berechtigten bei Ausübung der Tat überrascht. Erneut

gelingt die Flucht; diesmal mit dem erlangten Diebesgut, einem

Rucksack. Nur kurze Zeit später kommt es dann zu einem

Diebstahlsversuch in der Straße Am Wiesengrund. Hier sind ein dort

unverschlossen abgestellter PKW sowie die dazugehörige Garage das

Objekt der Begierde. Wiederum flüchten die Personen, nachdem sie vom

aufmerksamen Eigentümer angesprochen werden. Gegen 02:30 Uhr können

die Tatverdächtigen schließlich von der Polizei im Nahbereich der

Tatorte angetroffen und überprüft werden. Im Rahmen ihrer

Durchsuchung wird Diebesgut aus anderen Taten, u.a. ein entwendetes

Fahrrad, aufgefunden und sichergestellt. Die amtsbekannten Personen

werden dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Die entsprechenden

Strafverfahren wurden eingeleitet sowie Spuren gesichert.

Leer – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf!

Am Freitag, gegen 14:45 Uhr, befährt ein 20-jähriger Mann mit

seinem PKW BMW die Bremer Straße in Richtung Hauptstraße. In Höhe der

Hausnummer 68 kommt ihm ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit

dessen PKW entgegen. Dieser überholt in Richtung Mühlenstraße fahrend

einen anderen PKW, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten.

Zur Verhinderung eines Zusammenstoßes wird der 20-jährige Mann zu

einer Vollbremsung und einem Ausweichen nach rechts gezwungen. Dabei

wird ein Reifen des BMW beschädigt. Der entgegenkommende

Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des

Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu

setzen.

Leer – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf!

Am Freitagabend wird ein im Lindenweg ordnungsgemäß abgestellter

PKW durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Bei Rückkehr gegen

01:00 Uhr in der Samstagnacht stellt der Fahrzeugführer einen Schaden

am linken Außenspiegel seines BMW fest. Der Unfallverursacher befuhr

den Lindenweg vermutlich vom Birkenweg kommend in Richtung Kleine

Allee. Aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes beschädigt dieser

den Außenspiegel und entfernt sich anschließend unerlaubt vom

Unfallort. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer – Verkehrsunfall auf BAB 28

Am Samstag ereignet sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 28 in

Folge dessen der beteiligte PKW auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn

zum Stillstand kommt. Gegen 14:40 Uhr befährt ein 80-jähriger

Fahrzeugführer mit seinem Pkw Ford C-Max den Baustellenbereich

zwischen der Anschlussstelle Leer/Ost und dem Autobahndreieck Leer.

Dort gerät er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach

rechts in eine Baustellenabsperrung. Dabei schiebt der PKW die aus

Kunststoff bestehenden Absperrgitter zusammen, kippt auf das Dach und

bleibt auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrzeugführer und seine

76-jährige Mitfahrerin werden leicht verletzt in ein örtliches

Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entsteht Totalschaden in Höhe von

ca. 10.000,- Euro. Der Sachschaden am Baustellenmaterial wird mit ca.

3.000,- Euro beziffert. Nachdem zunächst eine Sperrung beider

Richtungsfahrbahnen erforderlich ist, bleibt im Anschluss die

Richtungsfahrbahn Leer aufgrund der Unfallaufnahme sowie der

erforderlichen Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten noch für ca.

60 Minuten gesperrt.

