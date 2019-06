LPI-GTH: Missglückte Spritztour

Gerstungen (ots) – Am Sonntag gegen 00.00 Uhr kollidierte in

Gerstungen in der Straße „Im Feld“ ein VW mit einem geparkten

Renault. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt fort,

ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte

den Flüchtigen jedoch stellen und bis zum Eintreffen der Polizei

festhalten. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass der Fahrer

0,35 Promille Atemalkoholkonzentration hatte, erst 17 Jahre alt ist

und dementsprechend auch keine Fahrerlaubnis besitzt, die ihn zum

Führen eines Pkw berechtigt. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem,

dass er sich den VW ohne Wissen des Halters „geborgt“ hatte. Dem

Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen, gegen ihn wird nun wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis,

Verkehrsunfallflucht und unbefugten Gebrauchs eines Kfz ermittelt.

Die Höhe des Sachschadens konnte bisher noch nicht beziffert werden.

(tr)

