FW-HB: Dank an den Rettungsdienst

Bremen (ots) –

(des) Es ist Montagabend im November 2018. Dirk L. (50) raucht um

17:40 Uhr vor einer Sporthalle in der Sperberstraße seine letzte

Zigarette. Dann betritt er das Sportstudio um sich richtig

auszupowern. Wie so oft. Er möchte fit bleiben. Doch an diesem

Montagabend kommt es anders!

Dirk L. stemmte Gewichte, machte seine Übungen und begann mit dem

Ausdauertraining als er sich zunehmend unwohler fühlte. Seine Frau

Uta war bereits in der Umkleide. Schließlich konnte er sich nicht

mehr auf den Beinen halten. Eine Trainerin kümmerte sich um ihn, rief

seine Frau und schließlich den Rettungsdienst.

Als der Rettungsdienst eintraf konnte Rettungsassistent Jan M. vom

Deutschen Roten Kreuz noch kurz mit seinem Patienten sprechen. Dann

trat plötzlich eine Verschlechterung des Zustands ein. Dirk erlitt im

Beisein des Rettungsdienstes einen Herz-Kreislauf-Stillstand.

Faktisch war er tot. Das Rettungsdienstteam, nach wenigen Minuten

auch durch den Notarzt Tobias W. aus dem Diako Bremen unterstützt,

begann sofort mit der Reanimation des 50-Jährigen. Die Gabe von

Medikamenten und eine Defibrillation zeigten nach wenigen Minuten

Wirkung. Dirk L.’s Herz begann wieder zu schlagen. Die Eigenatmung

setzte wieder ein. Er blieb aber bis zum Transport ins Krankenhaus

weitgehend bewusstlos. Nur manchmal erwachte er, nuschelte vor sich

hin.

Mit der Verdachtsdiagnose ‚Herzinfarkt‘ und ‚erfolgreiche

Reanimation‘ im Klinikum Links der Weser angemeldet wurde der

Transport mit dem Rettungswagen und Notarztbegleitung durchgeführt.

Dort angekommen wurde Dirk L. sofort ins Herzkatheterlabor gebracht,

untersucht und behandelt.

Nach einigen Tagen im Klinikum Links der Weser, in denen er sich

schon relativ gut erholte, schloss sich bereits die Reha in

Timmendorfer Strand an. Dort wurde er gesundheitlich wieder

aufgebaut. Eine große Hilfe war dabei seine gute körperliche

Konstitution und er konnte nach drei Wochen Reha nach Hause entlassen

werden. Ein Urlaub und die Wiedereingliederungsphase im Beruf

schlossen sich an.

Im Frühjahr ließ es Dirk L. keine Ruhe: das Bedürfnis sich bei

seinen Rettern zu bedanken wurde immer größer. Also nahm er Kontakt

zum Rettungsdienst Bremen auf. Nach einigen Terminschwierigkeiten

fand nun am Samstag, 29. Juni 2019, das ersehnte Treffen statt.

„Kuchen geht immer bei der Feuerwehr!“, so der Organisator des

Treffens, Michael S., der als Fahrzeugführer des Notarztes am Einsatz

beteiligt war. So brachten Uta und Dirk L. am Nachmittag leckeren

selbstgebackenen Kuchen mit und öffneten bildlich ein riesiges Herz

voll Dankbarkeit. „Im Garten sitzen zu können und die Vögel, Bienen

und Pflanzen zu betrachten, macht mich heute unglaublich glücklich.“,

sagte Dirk L. und musste Tränen verdrücken. „Das habe ich Euch zu

verdanken! Ihr macht ’nur‘ Euren Job, aber ich bin glücklich das es

Euch gibt. Das möchte ich Wertschätzen und das sollten viele andere

auch tun!“, so Dirk L. weiter. Es schlossen sich zweieinhalb Stunden

intensivem Gesprächs über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

aller Beteiligten an.

Dirk L. würde gerne mehr für seine Retter tun, aber das musste er

gar nicht. Für alle Beteiligten war es das erste Mal, dass sich ein

Patient auf diesem Wege bedankte. Allein die Tatsache dass er es auf

diese überaus freundliche Weise tun konnte ist für den Rettungsdienst

Dank genug.

„Wir machen ’nur‘ unseren Job!“

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Bremen

Pressestelle

Andreas Desczka

Telefon: 0421 3030 0

E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de

Internet: https://www.feuerwehr-bremen.org

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Bremen | Publiziert durch presseportal.de.