POL-MA: Mannheim Lindenhof / Einbruch in Lindenhofkiosk – Täterfestnahme

Mannheim (ots) – Zwei Täter brachen am 30.06.2019 gegen 02.30 Uhr

den Leergutlagerraum des Lindenhofkiosks auf und wurden hierbei durch

einen Zeugen beobachtet, welcher die Polizei über Notruf

verständigte. Ein 41jähriger Täter konnte durch eine Polizeistreife

festgenommen werden, seinem Komplizen gelang die Flucht. Die Männer

haben versucht, drei leere Bierkisten und einen Sack mit Leergut im

Wert von ca. 60 Euro, zu stehlen. Hierfür haben sie ein Gitter

gewaltsam zur Seite gebogen und eine Metalltür aufgehebelt. Sie

wollten vermutlich auch in den Kiosk eindringen und hatten sich schon

an dem Rolladen zu schaffen gemacht, als sie vermutlich auf den

Zeugen aufmerksam wurden und anschließen lediglich mit dem Leergut

als Beute die Flucht antraten. Der festgenommene Täter muss sich nun

wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls verantworten. Die

Ermittlungen nach der Identität seines Komplizen werden beim

Polizeirevier Neckarau geführt.

