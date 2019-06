LPI-NDH: Verkehrsunfall

Heilbad Heiligenstadt (ots) – Am Freitag, 29.06.2019 um 09:45 Uhr

kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße in

Heiligenstadt. Der 90jährige Fahrer eines Pkw Ford kam in einer

Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in der Folge in

einen Zaun, wo das Fahrzeug auch zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer

und seine 89jährige Ehefrau als Beifahrerin blieben unverletzt.

Möglicherweise waren gesundheitliche Probleme ursächlich für den

Verkehrsunfall. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500

Euro, er war nicht mehr fahrbereit. Am Zaun wurden vier Pfosten und

vier Zaunfelder beschädigt. Den Schaden beziffern wir hier mit ca.

1000 Euro.

