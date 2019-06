POL-PDNW: Betrunken Fahrrad gefahren

Neustadt/Weinstraße (ots) – Neustadt/Wstr. – Am frühen Morgen des

30.06.2019, fiel einer Streife in der Ludwigstraße, in Neustadt, um

00.40 Uhr, eine junge Radfahrerin auf, da diese ohne Licht und in

starken Schlangenlinien fuhr. Bei der sich anschließenden

Verkehrskontrolle konnte bei der 22-jährigen Neustädterin starker

Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei der

jungen Dame einen Wert von 2,3 Promille. Dies hatte die Mitnahme zur

Dienststelle mit anschließender Blutentnahme zur Folge. Gegen die

junge Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr eingeleitet.

