POL-WAF: Beckum. Verkehrsunfall mit Flucht

Warendorf (ots) – Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Ahlen

befuhr am Sonntag, 30.06.2019, gegen 01.15 Uhr, die B58 von Beckum

Roland in Richtung Ahlen.

Nach eigenen Angaben fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer

so dicht hinter ihr her, dass sie, um einen Auffahrunfall zu

verhindern, beim Einfahren in den Kreisverkehr Brulands Eck nicht

bremsen konnte. Die 18-Jährige überfuhr die Mittelinsel und prallte

gegen ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa

4.200 Euro.

Der Fahrer des PKW, der hinter der 18-Jährigen fuhr, entfernte

sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verkehrsunfall gekümmert

zu haben. Weitere Zeugen sowie der Fahrer des flüchtigen PKW werden

gebeten, sich mit der Polizei in Beckum unter der Telefonnummer

02521-9110 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in

Verbindung zu setzen.

