POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 30. Juni 2019

Wolfenbüttel (ots) – Schwerer Verkehrsunfall, Wolfenbüttel,

Landesstraße 495, Samstag, 29.06.2019 / 10:24 Uhr

Ein 35jähriger Hannoveraner befährt die L495 von Adersheim bis zur

Anschlussstelle A36/L495. Hier biegt er nach links in Richtung A36

(Fahrtrichtung Bad Harzburg) ab. Dabei übersieht er den Pkw eines

24jährigen Ohrumers, welcher die L495 in Gegenrichtung befährt. Es

kommt zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer werden hierbei schwer

verletzt und müssen ins Klinikum Wolfenbüttel bzw. ins Klinikum

Holwedestraße (BS)eingeliefert werden. Zwei, im Fzg. des

Hannoveraners mitfahrende Kinder (13/m und 6/w)werden leicht

verletzt, die Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Auch der

Ohrumer wurde schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand

Totalschaden. Die L495 und die Abfahrt von der BAB waren für den

Zeitraum der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme beidseitig

gesperrt. Seitens der Polizei waren vier Funkstreifenwagen im

Einsatz.

