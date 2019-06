POL-DN: Abflug am Kreisverkehr – Pkw rast über Mittelinsel

Vettweiß (ots) – Vettweiß, Kreisverkehr B 56/L 33/L 211 Am Samstag

befuhr gegen 17.58 Uhr ein 32-jähriger Pkw-Führer aus Zülpich mit

seinem VW die L 33 aus Vettweiß kommend in Richtung Nideggen.

Unmittelbar vor dem Kreisverkehr Froitzheim beschleunigte der

Zülpicher aus bisher unbekannter Motivation sein Fahrzeug erheblich.

Er fuhr dabei auf den begrünten Mittelbereich des Kreisverkehrs auf,

wodurch das Fahrzeug von der Fahrbahn abhob und erst hinter dem

Kreisverkehr wieder auf dem Asphalt aufschlug. Der Pkw touchierte

zwei Straßenbäume und kam mit erheblichen Schäden an einem

Straßenbaum zum Stillstand. Der Fahrzeugführer musste durch die

Feuerwehr aus dem deformierten Pkw gerettet werden. Der Zülpicher

wird in einem Dürener Krankenhaus intensiv behandelt. Es stellte sich

heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

