POL-MA: Mannheim: 32-Jähriger fährt Sportwagen zu Schrott / Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein

32-Jähriger Fahrer mit seinem schwarzen Nissan GT-R die

Kurt-Schumacher Brücke in Richtung Mannheim. Hierbei überforderte der

über 500-PS starke Sportwagen offensichtlich die fahrerischen

Fähigkeiten. In der leichten Rechtskurve streifte der Fahrer zunächst

den Bordstein und geriet anschließend ins Schleudern. Danach prallte

er gegen die seitlichen Fahrbahnbegrenzungen aus Beton, bevor er nach

rund 170 Meter mit dem völlig demolierten Pkw zum Stillstand kam. Der

Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Das Spurenbild lässt

auf eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache

schließen. Zeugen wollen zum Unfallzeitpunkt ein weißer Pkw

beobachtet haben, der ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit in Richtung

Mannheim gefahren sein soll. Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des

schwarzen Nissan GT-R, sowie zu dem weißen Fahrzeug machen können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu

melden, Tel. 0621 – 12580. Die Kurt-Schumacher Brücke war in

Fahrtrichtung Mannheim bis 02.00 Uhr gesperrt.

