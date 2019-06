POL-PDWIL: Brandstiftung an Hecke

Wittlich (ots) – Ein namentlich bekannter Zeuge beobachtete am

29.06.19 gegen 21:35 Uhr, wie ein bislang unbekannter, ca. 30 Jahre

alter Mann an einer Hecke im Bereich der Sternbergstraße 29

hantierte, woraufhin sich diese entzündete. Als der Mann den Zeugen

bemerkte, flüchtete er mit seinem silbernen Fahrrad. Bei dem

anschließend entstandenen Feuer verbrannten etwa 4x1m Grünfläche. Ein

Maschendrahtzaun, der in der Hecke verlief, wurde beschädigt. Der

Brand wurde durch die städtische Feuerwehr gelöscht. Nach der

Sachverhaltsaufnahme wurde der Täter von dem Zeugen noch 2 Mal im

Umfeld des Tatorts gesehen. Die Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei

verliefen ohne Erfolg. Zeugen, die Angaben zur der Tat oder dem Mann

mit dem silbernen Fahrrad geben können, werden gebeten sich mit der

Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de

piwittlich@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Wittlich | Publiziert durch presseportal.de.