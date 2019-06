POL-VIE: 190629 Kempen: Gegenverkehr übersehen – 5 Verletzte

Kempen (ots) – Am Samstag fuhr ein 21jähriger Nettetaler gegen

19:30 Uhr den Kempener Außenring (B 509) in Richtung Kempen. Beim

Linksabbiegen in die Butzenstraße übersah er den entgegenkommenden

Pkw einer vierköpfigen Familie aus Osnabrück. Im Kreuzungsbereich, wo

eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt ist, stießen die

Fahrzeuge zusammen. Hierbei wurden alle Fahrzeuginsassen, darunter

ein 7 Monate alter Säugling, zum Teil schwer verletzt und wurden in

verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren so

stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer

der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 509 komplett gesperrt

werden. /jp (758)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Jürgen Pfeiffer

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Viersen | Publiziert durch presseportal.de.