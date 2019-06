POL-PDTR: Freilaufende Kühe auf dem Friedhof; Unbekannte beschädigen einen Zaun

Saarburg, OT Kahren (ots) – Im Zeitraum vom 27.06.2019 bis zum

28.06.2019 gegen 18:00 Uhr durchtrennte ein bislang unbekannter Täter

einen Stacheldrahtzaun einer Weide in der Ortslage Kahren. Dieser

Zaun grenzte direkt an den Friedhof der Ortslage Kahren. Durch den

Zaun konnten so die auf der Weide befindlichen Kühe auf das

Friedhofsgelände gelangen. Durch die Kühe kam es zu Verunreinigungen

auf dem Friedhofsgelände. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte

an die Polizeiinspektion Saarburg.

