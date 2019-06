POL-HI: Blumendiebe auf Friedhof

Hildesheim (ots) – Algermissen/Lühnde (al) An zwei verschiedenen

Grabstätten sind in der Zeit vom 25.-28.06.19 Pflanzschalen und

Blumen im Wert von ca. 60 EUR abhandengekommen. Die Geschädigten

geben der Polizei gegenüber an, dass dies auf dem Friedhof schon

öfter vorgekommen sei. Wer Hinweise zu den pietätlosen Dieben geben

kann, meldet sich bitte unter 05066-9850 bei der Polizei Sarstedt.

