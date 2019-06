FW Bad Honnef: Waldbrand im Siebengebirge

Bad Honnef (ots) –

Stadtwald, 29.06.2019 um 15:18 Uhr erreichte die Feuerwehr Bad

Honnef die Meldung über eine Rauchentwicklung im Stadtwald. Diese

wurde von Besuchern des Plateaus des Drachenfels gesichtet. Die

Einheitsführung der Löschgruppe Rhöndorf machte sich auf die Suche.

Da der Brandort nicht gefunden werden konnte, wurde der Löschzug

Aegidienberg um 16 Uhr alarmiert, um das Gerätehaus zu besetzen. So

konnte man bei Entdeckung der Einsatzstelle schnell starten. Erst um

17:18 Uhr konnte die Brandstelle lokalisiert werden. Sofort wurde das

Einsatzstichwort auf B2-WALD erhöht, um weitere Kräfte hinzu zu

ziehen. Sehr kurz danach wurde erneut erhöht auf B3-WALD. Die

Einsatzstelle war sehr abgelegen an einem Steilhang. Schwer

zugänglich und schwer mit Wasser zu versorgen. Durch die erneute

Alarmstufenerhöhung war somit die gesamte Feuerwehr Bad Honnef im

Einsatz. Zusätzlich Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter,

unter anderem mit ihrem TW14000. Vom Bereitstellungsraum aus wurde

knapp 1km Schlauchleitung zur Einsatzstelle verlegt. Ein

Pendelverkehr mit mehreren TLFs zum Bereitstellungsraum sicherte die

Wasserversorgung. Insgesamt brannte eine Fläche von rund 2.000 qm.

Das DRK Bad Honnef versorgte die Einsatzkräfte mit kalten Getränken.

Um 20:40 Uhr wurde der Einsatz beendet und die Kräfte rückten wieder

ein. Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren, 2 Kräfte des

DRK Bad Honnef und 3 Kräfte der Polizei am Einsatz beteiligt.

