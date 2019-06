POL-MFR: (882) Autofahrer auf der BAB 9 tödlich verunglückt

Feucht (ots) – Ein Autofahrer verunglückte am Samstagabend

(29.06.2019) bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 9 tödlich. Er war

mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen.

Der Mann fuhr gegen 20:30 Uhr mit seinem VW von der BAB 9 am

Autobahndreieck Feucht auf die Tangente zur A 73 in Fahrtrichtung

Feucht. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bislang

ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte

gegen mehrere Bäume eines Waldstücks.

Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes

feststellen. Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht nahm den Unfall

auf. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera kam ebenfalls zum

Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Feucht war mit Bergungsarbeiten

beschäftigt und unterstütze an der Unfallstelle. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth kam ein Sachverständiger zur

Klärung der Unfallursache vor Ort. Der nachfolgende Verkehr wird

währenddessen (Stand 23:00 Uhr) auf die BAB 9 abgeleitet.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der

Verkehrspolizeiinspektion Feucht unter der Telefonnummer 09128 9197 –

0 in Verbindung zu setzen. / Robert Sandmann

