FW-DO: 29.056.2019 KELLERBRAND IN MITTE NORD

Dortmund (ots) –

Gegen 21:05 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem ausgedehnten

Kellerbrand in die Heiligegartenstraße in Dortmund Mitte Nord

alarmiert.

In einem Wohnhochhaus kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu

einem Kellerbrand. Mehrere Trupps der Feuerwehr Dortmund bekämpften

den ausgedehnte Kellerbrand unter Atemschutz von zwei Seiten, so dass

schnell ein Löscherfolg erzielt werden konnte. Gebrannt hatten zwei

Kellerräume sowie ein Stromschaltschrank in einem Kellerflur.

Aufwendig gestaltete sich im nachhinein das Freiräumen der

betroffenen Kellerbereiche um mögliche Glutnester aufzuspüren.

Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden.

Die Entstehungsursache wird von der Kriminalpolizei ermittelt.

Aufgrund des Großaufgebots von Feuerwehr- und Rettungsdienst, die

Standardmäßig zu einem solchen Objekt mit entsprechendem

Gefahrenpotential alarmiert werden, musste die Heiligegartenstraße

für die Dauer der Löschmaßnahmen für den Durchgangsverkehr gesperrt

werden.

Im Einsatz waren ca.80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr,

der Berufsfeuerwehr sowie des Rettungsdienstes der Stadt Dortmund

sowie mehrere Führungseinheiten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund

Lagedienst

Hubert Erdhütter

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Dortmund | Publiziert durch presseportal.de.