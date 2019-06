FW-DO: 29.06.2019 Feuerwehr rettet hilflose Entenfamilie

Dortmund (ots) –

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer

hilflosen Entenfamilie auf einem Tankstellengelände in Dortmund Hörde

alarmiert. Passanten hatten die orientierungslose Familie auf dem

Gelände bemerkt, so dass die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug

ausrückte, um die Tiere aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die

Rettung gestaltete sich aufwändiger als zunächst angenommen, da sich

die scheuen Tiere in einem angrenzenden Grünstreifen in der Nähe zu

einer Hauptverkehrsstraße versteckten. Mit der Hilfe einiger

Passanten gelang es der Feuerwehr schließlich die Jungtiere inklusive

der Mutter einzufangen. Die geretteten Enten wurden zu dem nahe

gelegenen Phönix-See transportiert und dort wieder in ihren

natürlichen Lebensraum entlassen. Im Einsatz befanden sich sechs

Feuerwehrleute der Feuerwache 4 (Hörde)

