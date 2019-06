POL-WES: Rheinberg – Brand einer Gartenlaube

Rheinberg (ots) – In einer Kleingartenalage an der Straße Betweg

kam es am Samstag Abend gegen 20.00 Uhr zu einem Brand. Eine

Gartenlaube brannte völlig aus. Personen wurden nicht verletzt. Der

Schaden wird auf rund 9.000 Euro beziffert. In der Gartenlaube

befanden sich mehrere Gasflasche. Aus diesem Grund mußten die

Bewohner der umliegenden Häuser ihre Wohnungen kurzfristig verlassen.

Aufgrund der unmittelbarer Nähe zur Bahnlinie Duisburg – Xanten,

wurde der Zugverkehr vorübergehend eingestellt. Der Brandort wurde

beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

