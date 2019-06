POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrradfahrern

Finnentrop (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 17:50 Uhr befuhr ein

Ehepaar aus Heggen mit ihren Fahrrädern den Radweg am Ahauser

Stausee. Der 58-jährige Mann fuhr hinter seiner 62-jährigen Frau, als

er diese versehentlich leicht am Hinterrad touchierte Die Frau kam

daraufhin nach rechts in ein Grünstreifen und kollidierte mit einem

Zaun. Anschließend geriet zurück auf den Radweg und stieß dort mit

ihrem Mann zusammen. Beide stürzten mit ihren Rädern. Die Ehefrau

wurde hierbei schwer und ihr Mann leicht verletzt. Beide wurden ins

Krankenhaus eingeliefert.

