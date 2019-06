POL-OE: Verkehrsunfall nach missglücktem Scherz im Rahmen des Bäumchen setzen

Attendorn (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 16:20 Uhr kam es im

Rahmen der Aktion des Bäumchen setzen zu einem Verkehrsunfall in der

Hansastraße in Attendorn. Ein 18- jähriger Fahrer aus Plettenberg

stand mit seinem „Gauwagen“ hinter einem 54-jährigem Audi-Fahrer aus

Attendorn, vor einen roten Lichtzeichenanlage. Als die

Lichtzeichenanlage auf Grün schaltete, fuhr der 18-jährige

Plettenberger an und wurde in dem Moment von einem 17-jährigen

Beifahrer eines weiteren „Gauwagens“ mit Bier ins Gesicht gespritzt.

Der Fahrer konnte kurzfristig nichts sehen und fuhr dem Fahrer des

Audis auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Den

Beifahrer des dritten Wagens erwartet nun eine Strafanzeige wegen

einem gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

