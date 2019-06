POL-OE: Zwei Verkehrsunfälle mit Flucht in Olpe

Olpe (ots) – Am Samstagmittag zwischen 12:35 Uhr und 14:00 Uhr

beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten

Pkw auf dem Parkplatz des Freizeitbades Olpe. Ein ebenfalls bislang

unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von

Freitagnachmittag 16:00 Uhr bis Samstagmorgen 11 Uhr einen geparkten

Pkw im Parkhaus P6 in der Winterbergstraße. Beide Unfallverursacher

entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine

Schadensregulierung zu kümmern. Für beide Vorfälle wurde eine

Strafanzeige gefertigt. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der

Telefonnummer 02761-9269-2550 entgegen.

