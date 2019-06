POL-OE: Verkehrsunfall mit Flucht in Hünsborn

Hünsborn (ots) – Am Samstag in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und

15:40 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin aus Kreuztal ihren Pkw im

Bereich des Sportplatzes Hünsborn. Als sie zu ihrem Fahrzeug

zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an ihrem Pkw fest. Der

Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich

um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es wurde eine Strafanzeige

gefertigt. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer

02761-9269-2550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Olpe | Publiziert durch presseportal.de.