POL-PDMT: Trunkenheit im Verkehr

Selters (ots) – Am 29.06.2019, gegen 14:12 Uhr, wurde hiesiger

Dienststelle mitgeteilt, dass auf dem Gelände der einer Tankstelle in

Selters eine 57jährige alkoholisierte Frau, durch zwei Augenzeugen

festgehalten wird. Die Frau ist zuvor auf Grund ihrer unsicheren

Fahrweise von Quirnbach in Fahrtrichtung Selters aufgefallen. An der

Tankstelle in Selters hielt sie an und die aufmerksamen Zeugen

verhinderten eine Weiterfahrt. Die eingesetzten Polizeibeamten

konnten vor Ort einen Atemalkoholtest mit über 2 Promille

feststellen. Die Zeugen gaben an, dass sie zuvor mehreren

Verkehrsverstöße begangen hatte. Weitere Geschädigte werden gebeten

sich an die Polizei in Montabaur zu wenden.

