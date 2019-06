POL-WES: Wesel – Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wesel (ots) – Am 29.06.2019 um 10:05 Uhr kam es in Wesel auf der

Schermbecker Landstraße in Höhe der Hausnummer 29 zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein

79-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit seinem Fahrrad den rechten

Radweg an der Schermbecker Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. In

Höhe der Hausnummer 29 wechselte er auf die Fahrbahn, ohne auf den

dortigen nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 60-jähriger Mann aus

Wesel, der mit seinem PKW die Schermbecker Landstraße in Richtung

Innenstadt befuhr, leitete noch einen Bremsvorgang ein, konnte einen

Zusammenstoß mit dem Radfahrer allerdings nicht mehr verhindern.

Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer auf die Motorhaube des PKW

geschleudert, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel von hier

auf die Fahrbahn. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem

Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem er

stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nicht. Es entstand

Sachschaden von annähernd 8500,- Euro. Während der Unfallaufnahme

wurde die Schermbecker Landstraße einspurig aus Richtung

Clarenbachstraße gesperrt. Der Verkehr aus dieser Richtung wurde

abgeleitet.

