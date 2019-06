FW-Velbert: Löschzüge Neviges bewässern Grünflächen des Panoramabades

Velbert (ots) –

Aufgrund der seit Tagen hochsommerlichen Temperaturen wurde der

gestrige Dienstabend in Neviges etwas anders gestaltet. Die

Liegewiesen und Grünflächen des Nevigeser Panoramabades rangen nach

Wasser, und deshalb war das Ziel der Nevigeser Löschzüge der

Außenbereich des hiesigen Schwimmbades. Nachdem die letzten Gäste das

Panoramabad verlassen hatten, wurde die Drehleiter in Stellung

gebracht und der Einsatz eines Wasserwerfers vorbereitet. Außerdem

wurden mehrere Strahlrohre eingesetzt, um den Wiesen das notwendige

Wasser zu spendieren. Nach gut einer Stunde war dann auch für die

Kameradinnen und Kameraden Erfrischung angesagt: ein Sprung vom

5-Meter-Turm und ein Bad in den Wellen wurde von den Einsatzkräften

gerne angenommen. Hierfür gilt der Dank den Mitarbeitern der

Schwimmaufsicht, die für die notwendige Sicherheit gesorgt haben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Velbert

Stv. Leiter der Feuerwehr

Tobias Flentje-Meier

Telefon: 02051/317-0

E-Mail: tobias.flentje-meier@feuerwehr-velbert.de

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Velbert | Publiziert durch presseportal.de.