LPI-EF: Zeugenaufruf zum versuchten Tötungsdelikt

Erfurt (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von

Freitagabend bis Samstagmorgen gewaltsamen Zutritt zu einem

Einfamilienhaus Am Hubertus in Erfurt. Die 89-jährige Hausbewohnerin

wurde niedergeschlagen und schwer verletzt, das Wohnhaus durchsucht

und mehrere Gegenstände entwendet. Im Vorfeld sollen sich am frühen

Donnerstagmorgen im dortigen Bereich eine oder mehrere ortsfremde

Personen aufgehalten haben, welche durch Anwohner angesprochen und

weggeschickt worden sein sollen.

Wer hat in den angegebenen Zeiten verdächtige Feststellungen

getroffen?

Zeugen setzen sich bitte mit der Landespolizeidirektion,

Landeseinsatzzentrale Erfurt, unter Tel. 0361/6621030, in Verbindung.

