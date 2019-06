POL-WAF: Beckum. Verkehrsunfallflucht nach Zeugenhinweis geklärt

Warendorf (ots) – Am Samstag, den 29.06.2019, um 12.45 Uhr,

beobachtete ein Zeuge einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines

Supermarkts an der Cheruskerstraße. Eine Autofahrerin hatte beim

Einparken einen anderen Pkw beschädigt und war umgehend geflohen. Der

Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs. Ermittlungen an

der Halteranschrift ergaben, dass die unfallverursachende

Autofahrerin, eine 59-jährige Frau aus Lippetal, unter

Alkoholeinfluss stand. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer

Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Es entstand ein

Sachschaden von 500 Euro.

