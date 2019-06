POL-WES: Dinslaken – Verkehrsunfall

Dinslaken (ots) – Freitag gegen 19:10 Uhr befuhr ein 26-jähriger

Mann aus Dinslaken mit seinem PKW die Krengelstraße in Richtung

Gewerbegebiet Mitte. An der Kreuzung Krengelstraße / Karl – Heinz –

Klingen – Straße bog er nach links in die Karl – Heinz – Klingen –

Straße ab. Dabei übersah er einen 54-jährigen Pkw Fahrer aus

Dinslaken, der ihm entgegen kam. Im Kreuzungsbereich kam es zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der junge Mann wurde zur stationären

Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Sein Pkw wurde

abgeschleppt. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden beträgt

ca. 5.000 Euro

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Wesel | Publiziert durch presseportal.de.