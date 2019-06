POL-OG: Lahr – Demonstration Friday For Future

Lahr (ots) – Rund 150 Personen nahmen am Samstagnachmittag

zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr an einer Demonstration für den

Klimaschutz teil. Nach der Auftaktkundgebung auf dem Rathausplatz

setzte sich der Aufzug über die Marktstraße, Friedrichstraße,

Kaiserstraße, Schillerstraße, Lotzbeckstraße und Schubertstraße bis

zur B415. An der Einmündung Tiergartenstraße/Werderstraße setzten

sich die Teilnehmer außerplanmäßig auf die Fahrbahn und blockierten

kurzfristig den Verkehr. Bis auf fünf Personen konnte die Polizei die

Teilnehmer dazu bewegen, die Fahrbahn wieder frei zu machen. Nachdem

bei den verbleibenden Demonstrationsteilnehmer die Personalien

festgestellt wurden, räumten auch sie die Straße. Der Verkehr wurde

in der Zeit für wenige Minuten voll gesperrt. Die Demonstration löste

sich auf dem Rathausplatz auf. /br

