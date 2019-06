POL-WAF: Beckum. Zwei Verkehrsunfallfluchten am Tuttenbrocksee

Warendorf (ots) – Am Samstag, den 29.06.2019, ereigneten sich im

Verlauf des Tages gleich mehrere Verkehrsunfälle auf dem

wetterbedingt voll belegten Parkplatz am Tuttenbrocksee. In zwei

Fällen flüchteten die Unfallverursacher, ohne die Schadensregulierung

eingeleitet zu haben. In dem Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.05 Uhr

wurde ein silberfarbener VW Golf beschädigt, zwischen 13.00 Uhr und

13.30 Uhr, war ein schwarzer Audi A4 betroffen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Unfallverursachern

geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110

oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu

melden.

