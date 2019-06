POL-PDKL: Medizinischer Einsatz des Rettungsdienstes in Kusel

Kusel (ots) – Am Samstag, 29.06.2019 gegen 09:30 Uhr, kam es am

Einkaufszentrum in der Lehnstraße Kusel zu einem Einsatz des

Rettungsdienstes, nachdem eine Frau wegen Kreislaufproblemen

zusammengebrochen war. Bei dem Sturz verletzte sich die Person

erheblich und blutete stark aus einer Wunde am Kopf. Bis zum

Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerten sich Passanten um die

verletzte Frau. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die

unbekannten Helfer, die sich vor-bildlich verhalten und beherzt

gehandelt haben. Das war beeindruckend; Ihre Polizei Kusel!

