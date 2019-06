POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in 57632 Flammersfeld.

Altenkirchen (ots) –

Eine 65jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die B 256 in der Ortslage

Flammersfeld in Fahrtrichtung Horhausen. In Höhe des Anwesens

Rheinstrasse 31 beabsichtigte sie nach links auf einen angrenzenden

Parkplatz abzubiegen. Sie gab hierzu Fahrtrichtungsanzeige nach links

und ordnete sich zur Fahrbahnmitte hin ein.

Der 19jährige Fahrer des ihr nachfolgenden PKW erkannte die dort

infolge herrschenden Gegenverkehrs wartende Frau zu spät und fuhr

ungebremst auf das Heck deren PKW auf. Hierdurch wurde deren PKW nach

vorne und in einen entgegenkommenden in Fahrtrichtung Altenkirchen

fahrenden Kleintransporter geschleudert. Dieser versuchte erfolglos

dem PKW auszuweichen und wurde im Bereich der linken Fahrzeugseite

erheblich beschädigt.

Infolge des Anstoßes sowie des durchgeführten Ausweichmanövers

kippte der Kleintransporter nach Angaben dessen Fahrers und fuhr

zeitweilig nur auf zwei Rädern, kam jedoch schlussendlich auf allen

Rädern zum stehen.

Der 19jährige und seine 17 Jahre alte Mitfahrerin wurden

leichtverletzt. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben nach

derzeitigem Ermittlungsstand unverletzt. An den beteiligten

Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca.12.000 EUR.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde durch die Feuerwehr

Flammersfeld, welche mit 13 Kräften im Einsatz war, eine

innerörtliche Umleitung eingerichtet. Das DRK war mit 4 Mitarbeitern

vor Ort.

