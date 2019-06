POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden u. Unerlaubtem Entfernen von der Unfalllstelle

Bad Gandersheim (ots) – Bad Gandersheim, (re.) Hoher Weg Sa.,

29.06.2019, gg. 10.00 Uhr Eine 72-jährige Fahrerin eines PKW fuhr mit

ihrem Fahrzeug im Bereich der o.g. Straße beim Rangieren rückwärts

gg. einen Verteilterkasten u. beschädigte diesen nicht unerheblich.

Hierbei wurde zudem eine Grundstücksmauer leicht beschädigt.

Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne

sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Verteilerkasten

musste vor Ort notdürftig abgesichert werden. Notdienst des

Versorgungsunternehmens wurde informiert. Aufmerksame Zeugen haben

den Vorfall gemeldet u.konnten Informationen, die zur Ermittlung der

Verursacherin führten machen. Fremdschaden am Verteiler ca. 500,-

Euro, an der Mauer ca. 100,- Euro; am Verursacherfahrzeug ca. 500,-

Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle

Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Northeim | Publiziert durch presseportal.de.