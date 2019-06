FW-EN: Undichte Grillgasflasche

Breckerfeld (ots) –

Datum: 28.06.2019/

Uhrzeit: 19:55 Uhr/

Dauer: ca. 30 Minuten/

Einsatzstelle: Am Stollen/

Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Polizei/

Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Freitagabend in die

Straße Am Stollen gerufen.

Ein Bewohner meldete, dass seine Grillgasflasche undicht ist. Diese

wurde von den Einsatzkräften des Löschzugs Breckerfeld kontrolliert

entleert.

Der Einsatz endete nach etwa 30 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld | Publiziert durch presseportal.de.