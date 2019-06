POL-VIE: Wohnungseinbruchsversuch scheitert

Willich (ots) – In der Zeit zwischen dem 28.06.19; 21:00 Uhr bis

zum 29.06.19; 07:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Reihenhaus

auf der Büdericher Straße in Willich einzudringen. Der Versuch den

Rahmen des Küchenfensters zu durchbohren, scheiterte am Metallkern

des Fensterrahmens. Hinweise auf die Täter oder verdächtige

Beobachtungen im Bereich des Tatortes zum Tatzeitraum bitte an die

Polizei Viersen unter der Nummer 02162/377-0.

