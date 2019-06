POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der B 96 (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots) –

Am 29.06.2019 gegen 06:50 Uhr ereignete sich auf der B 96,

Richtungsfahrbahn Stralsund, zwischen dem Abzweig Altefähr und der

Rügenbrücke ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Der 59-jährige Fahrer eines PKW Audi aus Mühlheim an der Ruhr befuhr

die B 96 auf der rechten Spur und musste wegen einem Reh auf der

Fahrbahn stark bremsen. Der dahinter befindliche, von der Insel Rügen

stammende Fahrer eines IVECO-Transporters bemerkte dieses

Bremsmanöver nicht rechtzeitig und fuhr auf den Audi auf. Fahrer und

Beifahrerin des Audi wurden leicht verletzt in das Stralsunder

Klinikum gebracht, der ebenfalls leicht verletzte Fahrer des

Transporters wurde vor Ort behandelt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein

Sachschaden von ca. 50.000 EUR.

Zur Durchführung der Rettungs- und Bergemaßnahmen war die Fahrspur in

Richtung Stralsund für ca. zwei Stunden gesperrt.

