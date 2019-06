POL-MA: Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gauner scheitern gleich zweimal an aufmerksamen Seniorinnen

Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gleich wegen zwei Fällen

des versuchten Enkeltrickbetrugs ermitteln derzeit die Beamten der

Kriminalpolizei in Heidelberg.

Am Freitagnachmittag, um 14:30 Uhr klingelte bei einer 94-jährigen

Frau das Telefon. Eine angebliche Enkelin teilte mit, dass sie 40.000

Euro für einen Wohnungskauf benötige. Das vermeintlich leichte Opfer

entlarvte ihre „Anverwandte“ mit wenigen Fragen und beendete

schließlich das Gespräch.

Nur wenige Minuten zuvor hatte der Fernsprecher bei einer

82-jährigen Neulußheimerin geläutet. Auch in diesem Fall hatte sich

eine angebliche Enkelin gemeldet und 30.000 Euro Bargeld „gefordert“.

Die Angerufene hatte ebenfalls von sich aus das Gespräch beendet und

war nicht auf die Forderungen eingegangen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor Anrufen angeblich in Not

befindlicher Anverwandter. Übergeben Sie in gar keinem Fall Bargeld

oder sonstige Wertgegenstände an Fremde!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mannheim | Publiziert durch presseportal.de.