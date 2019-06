POL-PDNW: Motorradfahrer schwer gestürzt

Neustadt/Weinstraße (ots) –

Lachen-Speyerdorf – Glück im Unglück hatte am Morgen des

29.06.2019 ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Neustadt, der um 07.05

Uhr die K 7, vom Kreisverkehr der Anschlussstelle BAB 65, NW-Süd, in

Richtung Ortseingang Lachen-Speyerdorf fuhr. In einer leichten

Rechtskurve setzte der Motorradfahrer zum Überholen eines vor ihm

fahrenden Fahrzeugs an. Hierbei riss der Fahrer eigenen Angaben

zufolge zu stark am Gashahn seines hochmotorisierten Zweirades,

wodurch das Vorderrad den Kontakt zur Straße verlor. Infolgedessen

gelang es dem Motorradfahrer nicht mehr, dem Kurvenverlauf zu folgen,

weshalb er nach links von der Fahrbahn abkam und in den angrenzenden

Acker fuhr. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit kam das Motorrad erst

nach ca. 100 Metern völlig demoliert zum Liegen. Abgesehen vom

obligatorischen Schutzhelm, trug der Fahrer selbst, entgegen aller

Empfehlungen, keinerlei Schutzkleidung. In Anbetracht dieser Umstände

kam der Fahrer mit einigen Prellungen, Abschürfungen, sowie einer

Kopfplatzwunde noch recht glimpflich davon. Zwecks weiterer

Abklärungen und zur Überwachung wurde er dennoch vom DRK in ein

Krankenhaus gebracht. Bei dem überholten Fahrzeug soll es sich nach

Angaben des verunfallten Fahrers um einen weißen Kleinbus mit

polnischer Zulassung gehandelt haben. Das Fahrzeug hielt zwar an und

die Insassen kümmerten sich bis zum Eintreffen eines weiteren

Verkehrsteilnehmers um den Motorradfahrer, danach setzte das Fahrzeug

jedoch die Fahrt fort, ohne Personalien zu hinterlassen, oder das

Eintreffen der Polizeistreife abgewartet zu haben. Da nicht gänzlich

ausgeschlossen werden kann, dass der Kleinbus etwas zum

Unfallgeschehen beigetragen hat, wurde gegen den Fahrer ein

Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts einer

Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen, die Hinwiese bzgl. des

weißen Kleinbusses bzw. zu dessen Insassen machen können, werden

gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße | Publiziert durch presseportal.de.