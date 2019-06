FW-F: Zimmerbrand in Bornheim – 3 Personen gerettet

Frankfurt am Main (ots) –

(mbr) Am heutigen Samstag wurden gegen 7:30 Uhr Einheiten der

Feuerwachen 1 und 40 zu einem ausgelösten privaten Rauchmelder in den

Frankfurter Stadtteil Bornheim alarmiert.

Bereits während der Anfahrt der Kräfte wurde das Alarmstichwort

durch die Zentrale Leitstelle der Berufsfeuerwehr Frankfurt auf Grund

mehrfacher Anrufe auf „F2 – Wohnungsbrand“ erhöht. Der

ersteintreffende Einsatzleiter lokalisierte wiederum zwei

hilfesuchende Personen vor dem Gebäude, eine Person an einem Fenster

im Treppenraum und mehrere Menschen an Fenstern der Wohnungen des

dreigeschossigen Hauses in der Florstädterstraße. Aus einem Fenster

im ersten Obergeschoss drang schwarzer Brandrauch. Der Treppenraum

des Mehrfamilienhauses war bereits stark verraucht. Das

Alarmstichwort wurde im Zuge dieser Erkenntnisse unmittelbar auf

Feuer 3 „Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr“ erhöht.

Der eigentliche Brandherd befand sich im Wohnzimmerbereich einer

Wohnung im ersten Obergeschoss. Der Bewohner dieser hatte sich in den

Treppenraum gerettet und wurde in der Folge durch die Einsatzkräfte

ins Freie gebracht. Die Versorgung erfolgt vor Ort durch die

Einheiten des Rettungsdienst. Zur weiteren medizinischen Behandlung

war der Abtransport in ein Frankfurter Krankenhaus erforderlich.

Die Brandbekämpfung wurde durch ein Rohr mit einem Trupp unter

Atemschutz über den Treppenraum in die Brandwohnung unmittelbar

eingeleitet. Im Aussenbereich kam eine Drehleiter mit einem weiteren

Rohr zum Einsatz. Die Brandausbreitung konnte durch den gezielten

Einsatz auf den Entstehungsbereich im Wohnzimmer beschränkt werden.

Der stark verrauchte Treppenraum verhinderte das eigenständige

Verlassen der weiteren Bewohner des Hauses. Diese wurden durch die

Feuerwehr aktiv zum Verbleiben in ihren Wohnungen aufgefordert, da im

Zuge der raschen und erfolgreichen Brandbekämpfungsmaßnahmen keine

weitere Gefahr bestand. Alle weiteren Wohnungen wurden von Außen

mittels der Drehleiter und auf der Gebäuderückseite mittels

Steckleitern kontrolliert.

Die zwei im obersten Geschoss befindliche Personen, wurden durch

einen Atemschutztrupp unter zur Hilfenahme von sogenannten

Brandfluchthauben über den Treppenraum gerettet. Sie blieben

unverletzt. Umsichtig und geistesgegenwärtig hatten die beiden ihre

Wohnungstür von Innen mittels einem naßen Handtuch gegen das

Eindringen des Brandrauches abgedichtet. Dieser hatte sich im oberen

Bereich des Treppenraumes auf Grund beschränkter Abzugsmöglichkeiten

gesammelt.

Alle Wohnungen des Gebäudes wurden hinsichtlich einer

Rauchbeaufschlagung kontrolliert. Nach Beendigung der Brandbekämpfung

wurden die betroffene Brandwohnung und der Treppenraum mittels

Lüftern vom Brandrauch befreit. Bis auf die Brandwohnung, sind alle

Einheiten weiterhin bewohnbar.

Insgesamt waren rund 50 Kräfte des Rettungsdienstes und der

Feuerwehr am Einsatz beteiligt. Neben Einheiten der Berufsfeuerwehr,

war auch die Freiwilligen Feuerwehr Bergen eingebunden. Der Einsatz

war nach rund zwei Stunden beendet.

Eine Brandursache und die entstandene Schadenssumme kann zum

jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden. Die Brandursachen-Ermittlung

erfolgt im Nachgang durch die Polizei.

