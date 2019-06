POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 5-jähriges Mädchen wurde

am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Ladenburg verletzt.

Gegen 08:15 Uhr befuhr eine 51-jährige Autofahrerin mit ihrem

Renault Megane die Schwarzkreuzstraße/Luisenstraße in Richtung

Weinheimer Straße. Vermutlich übersah die Frau ein auf dem

Fußgängerüberweg in Höhe Zehntsraße die Fahrbahn querendes Mädchen.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem Roller des Kindes. Die 5-Jährige kam

schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen und zog sich in Folge des

Unfalls Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden zu.

Zudem besteht der Verdacht einer Gehirnerschütterung. Vorsorglich

wurde das Kind zur Untersuchung in ein Mannheimer Krankenhaus

gebracht.

Am Wagen der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von

rund 1.000 Euro. Gegen die Frau wird wegen fahrlässiger

Körperverletzung ermittelt.

