POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Am 28.06.2019, gegen 14:15 Uhr befährt ein 24-jähriger

Ludwigshafener mit seinem Audi A5 die Mahlastraße in Frankenthal. An

der Einmündung zur Hanns-Fay-Straße muss der 24-Jährige aufgrund der

dortigen Fußgängerampel anhalten. Ein VW-Golf Fahrer, welcher sich

unmittelbar dahinter befindet, fährt dem Audi-Fahrer auf. An der

Stoßstange kann der Geschädigte leichte Kratzer feststellen. Der

Beschuldigte flüchtet unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden

beläuft sich auf ca. 500EUR

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom

Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit

einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem

Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den

Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner

Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben – ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der

Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der

Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.

