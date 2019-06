POL-PDLD: Lkw-Fahrer parkt auf dem Standstreifen

Landau/A65 (ots) –

Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 EUR wurde von einem

lettischen Lkw-Fahrer am Freitag, 28.09.2019 gegen 23:00 Uhr

einbehalten. Der Fahrer hatte mit seinem Gespann auf dem

Standstreifen der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen bei Landau-Nord

angehalten, um seine Lenkzeit nicht zu überschreiten. Das Halten oder

Parken auf dem Standstreifen einer Autobahn stellt eine hohe Gefahr

sowohl für den fließenden Verkehr als auch für den Haltenden dar und

ist deshalb verboten. Der Lkw-Fahrer wurde nach der Kontrolle zur 2

km entfernten Rastanlage weiter geschickt.

