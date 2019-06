POL-AA: Auf Rollsplitt gestürzt – Motorradfahrer verletzt

Langenburg (ots) – Ein 52jähriger Yamaha-Fahrer befuhr am Freitag

gegen 20 Uhr die Landesstraße von Oberregenbach in Richtung

Langeburg. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der mit

Rollsplitt präparierten Straße geriet der Yamaha-Fahrer in einer

leichten Rechtskurve ins Schleudern, fiel auf die Seite und verletzt

sich an der Schulter. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf ca.

1000 Euro. Der Rollsplitt wurde aufgrund der warmen Temperaturen auf

der gesamten Strecke verteilt. Entsprechende Hinweisschilder und eine

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h warnten vor der Gefahr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Aalen | Publiziert durch presseportal.de.