POL-GG: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rüsselsheim (ots) – Am Freitag (28.06) kam es gegen 13:50 Uhr zu

einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Varkausstraße Ecke

Lucas-Cranach-Straße. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 83 jähriger

Rüsselsheimer trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und

kollidierte hier mit dem Pkw einer 37 jährigen Raunheimerin. Die 37

jährige Raunheimerin kam mit leichten Verletzungen in ein

Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der

Sachschaden beträgt mindestens 8000 Euro.

