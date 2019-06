POL-AA: Fehler beim Wenden oder Überholen – Zeugen gesucht

Crailsheim (ots) – Am Freitag gegen 17.15 Uhr befuhr ein

39jähriger Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund eines

Brandmeldealarmes mit seinem privaten VW Golf die Haller Straße. Um

zur Feuerwache zu gelangen wollte er auf Höhe der Firma Matratzen

Concord in einem Zug in Richtung Innenstadt wenden. Ein ihm

nachfolgender 24jährigen Citroen-Fahrer überholte zu diesem Zeitpunkt

den Golf und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralles

wurde der 39jährige Golf-Fahrer und die 24jährige Beifahrerin im

Citroen leicht verletzt. Der Citroen-Lenker gab zu Protokoll, dass

der Golf zunächst nach rechts auf einen angrenzenden Fuß-/Radweg

gelenkt wurde und von dort aus für ihn nicht erkennbar plötzlich der

Wendevorgang eingeleitet wurde. Der 24jährige wollte noch ausweichen,

konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Sachschaden

an beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf jeweils ca. 6000

Euro. Die Polizei in Crailsheim, 07951/ 4800, sucht nun Zeugen, die

nähere Angaben zum Unfallhergang machen können.

