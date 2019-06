POL-DEL: Polizei Brake: Trunkenheit im Verkehr, Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots) – Trunkenheit im Verkehr:

Berne, Hekeler Straße, 29.06.2019, 00.15 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird festgestellt,

dass der 35-jährige Pkw-Fahrer aus Bremen unter dem Einfluß

alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert

von 1,42 Promille. Daher wird eine Blutprobe entnommen, der

Führerschein beschlagnahmt, eine Strafanzeige gefertigt und die

Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten:

Ovelgönne, Altendorfer Straße Einmündung Heinrich-Schütte-Str,

28.06.2019, 16.13 Uhr

Eine 29-jährige Frau aus Ovelgönne befährt mit ihrem Pkw VW die

Altendorfer Straße in Richtung B 211, wo sie nach links abbiegen

will. Dabei übersieht sie einen bevorrechtigten 55-jährigen

Nordenhamer, der mit seinem PKW Audi die B 211 in Richtung Oldenburg

befährt. Durch den anschließenden Zusammenstoß werden beide Personen

leicht verletzt und an den Fahrzeugen entsteht ein Schaden von ca.

20.000,- Euro.

